Сомнительно, что нынешняя поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву для урегулирования конфликта на Украине окажется эффективнее его мирной миссии 2024 года. Такое заявление сделал в пятницу, 28 ноября, канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как заявил германский политик, "позиция Виктора Орбана известна нам уже несколько лет", однако в Москву "он едет без европейского мандата, и он едет без согласования с нами", в чем "нет ничего нового".

Мерц признал, что у Орбана имеется собственное мнение о прекращении конфликта на Украине, но усомнился в действенности подхода венгерского премьера: "Если у кого-то есть идея лучше, чем у нас, то это приветствуется. Я просто сомневаюсь, что на этот раз это будет более успешным, чем в прошлый раз. К сожалению" (цитаты по РИА Новости).

В 2024 году венгерский премьер за несколько дней побывал в Киеве, Москве, Пекине и Вашингтоне с мирной миссией. При этом власти Евросоюза резко отреагировали на поездку Орбана в Москву, подчеркивая, что Брюссель не выдавал ему мандат, а значит, политик посещал Россию исключительно как представитель Венгрии, но не всего ЕС.

28 ноября 2025 года российский лидер Владимир Путин вновь принял Виктора Орбана в Кремле и подчеркнул, что между Москвой и Будапештом сложились отношения, позволяющие обсуждать любые вопросы и искать решения любых проблем. Президент России высоко оценил взвешенную позицию венгерских властей по украинской проблематике, а также поблагодарил гостя за отклик на идею провести российско-американский саммит в Будапеште.