Полина расцвела после развода с 66-летним Дибровым: "Сбежала из плена"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Красавицу-жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Но пока эти слухи не получили подтверждения, а Диброва наслаждается свободой и всем своим видом это показывает. Так, на днях Полина со своим женским клубом отправилась на Мальдивы. Многодетная мама не скрывает, что морально измотана после после развода и скандала в Сети. К тому же Дибровой треплет нервы Елена Товстик, которая так и не смирилась с разводом. Полине был необходим отдых в укромном месте на берегу океана, и Мальдивы для этого подошли идеально.

На своей странице в соцсети модель поделилась фотографиями с отпуска. На кадрах Полина бежит по берегу, а волны окатывают водой ее ноги. Красная длинная накидка развевается за спиной у Дибровой. Похоже, за пару дней у океана бывшая жена телеведущего смогла восстановить силы, по крайней мере выглядит она счастливой.

"Навстречу любви", — подписала фото Полина.

Подписчики поддержали Диброву и отметили, что после развода она расцвела, стала выглядеть увереннее, будто сбросила тяжелую ношу. "Вот как выглядит по-настоящему счастливая и свободная женщина"; "Полина как будто сбежала из плена"; "Роскошная, радостная и довольная жизнью! Так держать, Полина!"; "Просто невероятно шикарная", — пишут Дибровой пользователи Сети.