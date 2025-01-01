Россия может перейти к оргнабору трудовых мигрантов

Правительство России может в 2027 году запустить пилотный проект по целевому набору мигрантов — заинтересованным ведомствам предписывается в 2026 году подготовить необходимые нормативные документы и инфраструктуру.

Как пишет "Коммерсантъ", это следует из проекта плана МВД по реализации Концепции государственной миграционной политики России на 2026–2030 годы. Эта концепция исходит из того, что мигранты — исключительно временный источник рабочей силы, приезжающей строго по запросу работодателя.

Система оргнабора иностранной рабочей силы предполагает реестровую модель. Иностранные работники проходят на родине необходимую проверку и едут в Россию к конкретным работодателям.

Целевые показатели, как отмечает "Коммерсантъ", неизвестны. Однако, судя по высказываниям представителей МВД, ведомство считает возможным перевести на такую модель существенную часть потока рабочей силы из-за рубежа.

Ранее Министерство труда России предложило установить на 2026 год квоту на привлечение квалифицированных рабочих из визовых стран в 278,9 тысячи человек. В 2025 году показатель составил 234 958 человек. Ведомство пояснило, что повышенную потребность в иностранных работниках заявили работодатели из различных субъектов Российской Федерации.

Между тем российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что при организации трудовой миграции необходимо сделать так, "чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы", у граждан России. Это значит, что приезжие должны быть "готовы к тому, чтобы жить в российской среде".