Подозреваемого в причастности к терактам на "Северных потоках" арестовали в Германии

В Германии арестовали украинца Сергея Кузнецова, которого подозревают в причастности к терактам на газопроводах "Северный поток".

Немецкие прокуроры предъявили ему обвинения в сговоре с целью осуществления взрыва, антиконституционном саботаже и разрушении важных сооружений.

Украинца считают координатором терактов. Но сам Кузнецов свою вину так и не признал. Ранее подозреваемого экстрадировали из Италии, где он провёл три месяца в тюрьме. Судебный процесс, скорее всего, будет проходить в Гамбурге. По совокупности обвинений фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.