Долину призывают помочь лишившейся из-за нее денег матери-одиночке: "Должна проявить себя как порядочный человек"

В Балашихинском городском суде 28 ноября вынесли приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньги артистки.

При этом второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы принадлежащей певице квартиры. Мать-одиночка Полина Лурье просила оставить право собственности на оплаченную недвижимость за собой. Это уже третья инстанция, которая считает, что поскольку продавшая квартиру певица оказалась жертвой мошенников, то жилье в престижном районе Москвы ей нужно вернуть. А вложенные в элитную квартиру средства покупатель может взыскивать с мошенников. Ларису Долину пока ни одна инстанция не обязала вернуть полученные и переданные впоследствии мошенникам 116 миллионов рублей. Полина Лурье намерена теперь искать справедливости в Верховном Суде.

В Сети знаменитости и обычные граждане призывают Долину поступить порядочно. Народ убежден, что Лурье в этой истории пострадала больше всех.

Так, модель Алана Мамаева призналась, что была шокирована решением суда в отношении Лурье. "Мое мнение — Лариса Долина должна проявить себя как порядочный человек, нанять адвокатов и помочь девушке вернуть деньги. По-другому никак. Я в шоке и считаю решение суда несправедливым. Девушка же не виновата, что Долина отдала деньги мошенникам. Сама Полина отдала деньги Ларисе Александровне", — отметила Мамаева в беседе с VOICE.

Алена Водонаева была менее сдержана, бывшая участница "Дома-2" дала понять, что считает Долину чуть ли не мошенницей. Мол, певица сначала продала квартиру, а потом вернула себе деньги. Покупательница же и представить не могла, что Долину заставили реализовать жилье.

"То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным, прозрачным способом купил у нее квартиру", — возмутилась Алена Водонаева.

Певица Слава заявила, что сама пострадала из-за истории с Долиной. Мол, она не может продать свою квартиру, потому что покупатели боятся связываться со знаменитостями.

"Из-за моей „любимой“ Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир. Хочу помочь детям с жильем, хочу давно перестроить свой дом, еще у сестры делаю ремонт. Но не получается благодаря певице, которую я терпеть не могу", — рассказала Слава.