Россия в настоящее время ведет переговоры по украинской тематике только с Соединенными Штатами и их президентом Дональдом Трампом. Об этом напомнил в пятницу, 28 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля в эфире Первого канала, для Москвы "главное — это миротворческая миссия Трампа и усилия его соратников, которые сейчас предпринимаются, и мы готовимся именно к этим контактам". Сейчас нельзя принимать во внимание позицию Европы, поскольку речь идет о российско-американских переговорах.

Песков указал на то, что о мирном плане "сейчас пишут очень много всего, в основном это не соответствует действительности, много пересудов". К моменту встречи на следующей неделе президента России Владимира Путина с американской делегацией "мы будем обладать информацией о, скажем так, тех вопросах, которые так или иначе обсуждались и были согласованы".

Европа пытается саботировать процесс мирного урегулирования конфликта на Украине. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что быстрое заключение мира будто бы невыгодно самой Украине, поскольку "нужно перейти от ситуации, когда Россия делает вид, что ведет переговоры, к ситуации, когда ей необходимо вести переговоры".

При этом некоторые европейские политики продолжают твердить о "российской агрессии". Президент России Владимир Путин подчеркнул, что распространяют такие слухи "жулики какие-то". Однако "если они хотят услышать, что у нас нет агрессивных планов в отношении Европы, — пожалуйста, мы готовы это зафиксировать", заверил российский лидер.