Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал заявление об отставке, сообщил Владимир Зеленский.

Ранее утром у Ермака прошли обыски по делу о коррупции.

"Завтра я проведу консультации касаемо нового главы офиса президента", - добавил Зеленский.

По его словам, Украину на переговорах с США представят начальник Генштаба ВСУ, секретарь СНБО, работники МИД и разведки.

На Украине в настоящее время продолжается крупный коррупционный скандал. В Кремле считают, что происходящее расшатает политическую систему этой страны и приведет к тяжелым последствиям.

ОБНОВЛЕНИЕ (18:47): Андрей Ермак уволен со своего поста.