Роскомнадзор подтвердил введение ограничений в отношении WhatsApp*

Российские власти действительно вводят ограничительные меры в отношении мессенджера WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. Об этом рассказали в пятницу, 28 ноября, в Роскомнадзоре.

Этому предшествовали жалобы россиян на скверную работу мессенджера. В частности, жители Москвы и Подмосковья сообщали, что не могут отправить сообщения ни с Wi-Fi, ни с мобильного интернета.

В ответ в Роскомнадзоре подчеркнули, что ограничения последовательно вводятся в отношении WhatsApp*, а если нарушения российских законов продолжатся — мессенджер ожидает полная блокировка в России.

Пока речь идет о поэтапном ограничении, что позволяет российским пользователям перейти на использование других мессенджеров, цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее зампред думского комитета по информационной политике Антон Горелкин, говоря про WhatsApp*, заявил, что "будет происходить естественная его пессимизация". В итоге он может повторить судьбу Viber и покинуть российский рынок.

О ненадежности зарубежного мессенджера говорили в Кремле, комментируя слухи об утечках переговоров по украинскому урегулированию. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отмечал, что "бывают некоторые разговоры по WhatsApp*, которые, в общем-то, кто-то каким-то образом может, видимо, послушать".

*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России