Путин позвонил мальчику, пострадавшему при взрыве в Красногорске

Владимир Путин позвонил Глебу Бровару, 10-летнему мальчику, пострадавшему при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске 11 ноября. Об этом сообщает в телеграме пресс-служба Кремля.

Глава государства пожелал ребенку скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья.

Ранее стало известно, что Глеба выписали из больницы.

Вечером 11 ноября возле жилого дома в подмосковном Красногорске мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой купюрой. Произошел взрыв, ребенку оторвало пальцы.