Последний политик Европы: Шарлю де Голлю - 135

На памятной доске, установленной на доме в городе Лилль, начертаны слова: "Здесь 22 ноября 1890 года родился Шарль де Голль, основатель свободной Франции и президент Республики". Впрочем, даже во времена, когда он руководил страной, французы называли его "Мой генерал". И это неформальное обращение фактически стало его именем на протяжении большей части жизни. Жизни, полной испытаний и великих свершений.

"Исторический фатализм существует для трусов. Смелость и счастливый случай не раз меняли ход событий. Этому учит нас история. Бывают моменты, когда воля нескольких человек сокрушает все препятствия и открывает новые дороги", - говорил он.

Воли и целеустремленности Шарлю де Голлю было не занимать. Он не блистал в военной школе и закончил обучение на последнем месте в выпуске. Но тем не менее продолжил карьеру военного. В молодости за неуживчивый характер и несуразную внешность как его только ни называли. За высокий рост - 196 сантиметров - дразнили "Большой спаржей" и "Двойным метром". Из-за длинного носа к нему приклеилось прозвище "Сирано". Впрочем, были и другие. Например, "Великий конетабль" - сокурсники ценили в де Голле амбиции и серьезное отношение изучению военной истории и стратегии. А из совсем забавного - даже сегодня штопор типа "бабочка" во Франции называют "Шарль де Голль". Ручки прибора, поднятые вверх, напоминают знаменитый жест генерала, приветствующего толпу.

В годы Первой мировой войны де Голль служил на разных должностях во французской армии. Был трижды ранен. В 1916-мм попал в плен. Пять раз пытался бежать, но безуспешно. В немецкой крепости Ингольштадт де Голль находился в одной камере с будущим маршалом Михаилом Тухачевским, о чем впоследствии писал в книге "Раздор в стане врага". В частности, вспоминал Тухачевского как выдающегося военного теоретика и признавал, что не раз использовал его идеи в своей службе.

Вторую мировую войну де Голль встретил в звании полковника. Вскоре стал генералом, а в июне 1940-го - заместителем министра обороны. Впрочем, провел на этом посту всего 10 дней и покинул страну. В то время, когда коллаборационистское правительство премьер-министра Филиппа Петена готовило соглашение с Гитлером, в результате чего Франция была разделена и фактически оказалась под оккупацией Германии, Шарль де Голль из Лондона выступил с обращением к соотечественникам: "Я, генерал де Голль, находящийся сейчас в Лондоне, призываю французских офицеров и солдат, которые находятся на британской территории или которые прибудут туда, с оружием или без оружия, я призываю инженеров и рабочих, которые находятся на британской территории или прибудут туда, связаться со мной. Что бы ни случилось, пламя французского сопротивления не должно потухнуть и не потухнет!".

Свое выступление 18 июня 1940 года де Голль начинал малоизвестным генералом, а закончил фактически лидером нации. Вскоре он основал движение "Свободная Франция". За что на родине правительством Петена был обвинен в государственной измене и заочно приговорен к смертной казни. В народе де Голль получил еще одно прозвище - "Человек 18 июня".

"Из представителей правящего класса, из представителей генералитета Франции де Голль оказался единственным, кто не капитулировал и тем самым спас честь французской нации. Это, конечно, фундаментальный вклад в историю французской государственности, французского народа и в историю борьбы с нацизмом", - отметил политолог Владимир Шаповалов.

Примечательно, что США и Великобритания поначалу поддерживали де Голля - видели в нем удобную фигуру. Уинстон Черчилль, в частности, планировал создание франко-британского союза, который предполагал использование оставшихся французских ресурсов и управление его колониями, не захваченными гитлеровцами. Но идеи Лондона неожиданно встретили отпор. В 1941-м де Голль создал французское правительство в изгнании и заключил фактически союзнический договор движения "Свободная Франция" с СССР, чем взбесил союзников Москвы по антигитлеровской коалиции. Впрочем, президент Рузвельт изначально не питал к де Голлю особых симпатий и называл его "капризной невестой", видимо, подозревая, что французский лидер в любой момент может ускользнуть из под венца с заокеанским партнером.

Британский премьер Черчилль поначалу заигрывал с де Голлем в своих интересах, называл то дружески "Большой Шарль", то шутливо "Жанна д'Арк с усами". Но вскоре, после совещания с Рузвельтом в Вашингтоне, уже писал своим министрам в Лондон: "Я прошу моих коллег немедленно ответить по поводу того, сможем ли мы, не откладывая этот вопрос, устранить де Голля как политическую силу. Он ненавидит Англию и повсюду сеет за собой эту ненависть. Поэтому, исходя из наших жизненных интересов, которые заключаются в сохранении добрых отношений с Соединенными Штатами, мне представляется недопустимым позволять впредь этому враждебному к нам человеку продолжать творить зло".

Но де Голль творил добро - для своей страны. Вернувшись во Францию в августе 1944-го, возглавил временное правительство. За два последующих года де Голль провел частичную национализацию крупных предприятий и банков, налоговую и социальную реформы. Был вынужден уйти в отставку в 1946-м из-за разногласий с парламентом, но вернулся во власть, когда понял, что страна снова оказалась на грани катастрофы.

"Он пришел на фоне неразрешимого и углубляющегося внутриполитического кризиса, полного раздрая в стране. И самой системы Четвертой республики, которая просто вошла в историю политических режимов как один из ярчайших примеров полной нестабильности и неэффективности. Там менялись правительства - некоторые существовали по три дня", - рассказывает Екатерина Нарочницкая, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, историк, политолог.

Последовали конституционная реформа - переход от парламентской республики к президентской. И первым президентом стал он, генерал Шарль ле Голль. Именно эти 10 лет - с 1959 по 1969 год - называют периодом расцвета Франции, периодом, когда страна была суверенной, самостоятельно выступала на международной арене, выстраивала взаимовыгодные отношения с другими государствами и защищала свои национальные интересы. В 1964 году Париж признала Китай. В 1966-м де Голль посетил СССР и даже побывал на Байконуре. Также в 1966-м Франция вышла из военной командной структуры НАТО, а до этого стала ядерной державой.

"Де Голль ведь был консерватором в базовых вещах, в каких-то фундаментальных, но новатором во всем остальном. Он всю жизнь искал новое. Он действовал против интересов, если хотите, того, что мы сейчас называем "глубинным государством", правящих экономических, административных, сложившихся традиционных элитных групп, и это не могло не вызывать сопротивления. Его не просто атаковали - его очерняли, его всячески пытались уничтожить. И физически в том числе - покушались на его жизнь", - продолжает Нарочницкая.

Таких покушений было более 30. Большинство попыток организовала члены ультраправой Секретной вооруженной организации, которая выступала против предоставления независимости Алжиру. Самым известным и опасным стало покушение в пригороде Парижа Пти-Кламар 22 августа 1962 года. Этот эпизод лег в основу бестселлера британского писателя Фредерика Форсайта 1971 года "День Шакала" и одноименного фильма, вышедшего в 1973-м. "Шакал" - было прозвище не самого де Голля, а вымышленного персонажа - наемного убийцы.

Такова судьба великих политиков - чем более независимо и нестандартно действовал де Голль, тем больше становилось у него недоброжелателей как внутри страны, так и в мире, прежде всего на Западе. В 1965 году Франция обменяла у США все имевшиеся доллары на золото. Для Вашингтона это стало шоком. Из-за опасений, что другие страны последуют примеру Парижа, последовал отказ от Бреттон-Вудской системы. Американцы затаили обиду. По некоторым данным, за студенческими волнениями в Париже весной 1968-го стояли спецслужбы США. Это стало одной из причин ухода де Голля в отставку - наряду с провальным референдумом по административной реформе.

"Он был сторонником всегда сильного лидера, вертикали власти. Но обязательно при одном условии - народного суверенитета, то есть поддержки этого лидера и его политики массой народа. Для него легитимность и демократичность определялись именно этим", - пояснила Нарочницкая.

После отставки де Голль прожил всего год и скончался 9 ноября 1970-го в возрасте 79 лет. Он и сегодня - самый популярный лидер Франции в истории. Эксперты считают Шарля де Голля одним из последних, если не последним великим западным политиком. Практически везде на смену политическим мастодонтам - Конраду Адэнауэру, Гельмуту Колю, Маргарет Тэтчер, Сильвио Берлускони - пришли безвольные, легкоуправляемые и удобные для заокеанских кураторов. Не личности - фигуры.

"Причина первая - это политическая безответственность европейских элит, связанная с тем, что они фактически передоверили бремя защиты своей территории американцам. Утратили таким образом часть суверенитета. И с течением времени, в течение нескольких десятков лет этот фактор привел к измельчанию и деградации политического класса. Это люди, которые не принимают политических решений, не обладают политической волей, а следовательно, безответственные и превращаются просто в фейковые фигуры, в симулякров, за которыми нет реальных достижений, нет реальной политической воли", - заключил Шаповалов.

Шарль де Голль в свое время говорил: "Политика - слишком серьезное дело, чтобы доверять ее политикам". Остается только добавить - особенно таким, кто пытается управлять миром сегодня.