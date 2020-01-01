Новый ледниковый период перевернет жизнь всего человечества. Как это будет?

Заснеженные города, морозы под -70 и вымирающее человечество: примерно так все будет выглядеть в грядущий ледниковый период, пугают фантасты. Впрочем, справедливости ради - не только они.
Стремительно расползающееся по нашей планете пятно - модель того, как будет меняться климат. Еще с начальной школы всем хорошо известно: течение Гольфстрим для Европы - как большой естественный обогреватель. В науке даже сложный термин придумали - "Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция". Как раз ее-то китайские и американские ученые и исследовали вдоль, поперек, но главное - в глубину. Там, под водой, на расстоянии одного-двух километров уже идут необратимые процессы. В обозримой перспективе Гольфстрим может полностью остановиться.
"Это может указывать на катастрофу уже в конце текущего столетия. Если АМОС действительно рухнет, это может привести к глубокому замерзанию значительной части Европы. Ученые предсказали, что в некоторых районах Великобритании температура может опуститься до -30°C. Когда Гольфстрим замедлится или даже остановится, значительная часть Европы и Северной Америки может оказаться в состоянии глубокой заморозки", - пишут СМИ.
"Исторически сложилось так, что мы очень подвержены изменениям погоды. Вспомните, вы всегда смотрите телевизор, когда на улице холодно, идет дождь или бушует ветер. Суровые зимы истощают бюджеты. Они просто замедляют экономическую активность. Холод губителен для экономики", - говорит Крис Хорнер, профессор Института конкурентоспособного предпринимательства.
Власти Исландии уже заявили, что под угрозой само существование страны. И наивно полагать, что коснется похолодание исключительно европейцев. Оно ведь на то и глобальное.
"В системе нашей метеорологии есть такое понятие - "кухня погоды". Это такое сленговое выражение. Когда у нас с вами от какого-то исландского минимума, из-за каких-то волн, которые на высоте 10-12 километров течения в атмосфере, на всей планете может измениться погода", - отметил Алексей Диашев, профессор, доктор технических наук.
Ледяное дыхание остывающего Гольфстрима ощущается уже сейчас. И в весьма неожиданных местах.
Календарная зима уже через несколько дней. Да и морозами в суровой Сибири вроде как никого не напугаешь, но такого не было давно. Минус 45, ветер до 6 метров в секунду, так что по ощущениям на улице все минус 57! В соседней Якутии и вовсе уже ниже 50.
"Да, действительно, в этом году температуры опустились ниже 50-градусной отметки несколько раньше срока. И там сейчас наблюдаются отрицательные аномалии температуры относительно средних климатических значений. То есть относительно того, что наблюдалось в среднем за период с 1991 по 2020 год", - говорит Дарья Гущина, профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова.
И это еще не самое страшное. Пассажиры подмосковной электрички напряглись, когда увидели на табло, что на улице сейчас -253 градуса. Если учитывать прогноз на предстоящую зиму, который растиражировали многие СМИ, перспектива так себе: "Эта зима станет самой холодной в России за последние 250 лет. Говорят, что будут аномальные морозы, достигающие -35°C, а также снежные шторма, охватившие всю среднюю полосу страны. На Юге и Кавказе температура воздуха зимой будет часто опускаться до показателей в -30 градусов. Также обещают двойную норму осадков".
Кто автор сей "сенсации" – неизвестно. Настоящие синоптики так далеко не заглядывают. Их прогноз, конечно, не столь категоричен, но тоже не из приятных.
"Наиболее вероятный сценарий, его априорная вероятность, то есть уверенность в успешности – 65-68%, что нынешняя зима в центре европейской России будет около нормы и несколько выше. Но, во-первых, будут частые перепады и температурных режимов, и режимов осадков. Количество оттепелей будет больше, чем обычно. И в то же время будут встречаться ситуации, когда температуры будут понижаться до 20-23 градусов мороза. Это очень низкие температуры", - сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.
А ведь пугали человечество совсем другим - глобальным потеплением. И правильно делали. Год за годом летние температурные показатели обновляют рекорды.