Президент России Владимир Путин заверил главу венгерского кабмина Виктора Орбана, что если мирный саммит по Украине состоится, то он пройдет в Будапеште. Об этом рассказал в пятницу, 28 ноября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Глава венгерского МИД рассказал о результатах поездки Орбана в Москве, где обсуждались как вопросы международной повестки, так и двусторонние отношения. Говоря о ситуации на Украине, Сийярто напомнил, что "на протяжении почти четырех лет мы неизменно стояли на стороне мира", который "можно достичь только через переговоры и дипломатию".

Также результаты встречи Орбана и Путина в Москве обеспечили гарантию энергетической безопасности Венгрии. Политики договорились ускорить реализацию проекта АЭС "Пакш-2", разработанного "Росатомом", пишут "Известия".

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подтвердил, что переговоры Путина и Орбана прошли очень позитивно. Как подчеркнул Лавров, Россия, в отличие от Евросоюза, уважает позицию Венгрии по Украине, как и любой другой страны.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц пренебрежительно высказался о поездке Орбана в Москву, выразив сомнения в эффективности миротворческих усилий венгерского политика. Также глава правительства Германии не преминул напомнить, что Евросоюз не выдавал Орбану мандат на представление всего интеграционного сообщества, так что этот визит — частная инициатива.

В пику этому в Кремле напомнили, что Россия не ведет с Европой никаких переговоров по урегулированию конфликта на Украине — в настоящее время есть только российско-американский диалог, поэтому нельзя принимать во внимание позицию Евросоюза.