Путин подписал поправки в Налоговый кодекс

Владимир Путин вечером 28 ноября подписал поправки в Налоговый кодекс.

Речь идет о повышении с 2026 года ставки НДС с 20% до 22% и поэтапном снижении предельного дохода для перехода плательщиков по упрощенной системе налогообложения в режим уплаты НДС: 20 миллионов рублей в 2026 году, 15 миллионов - в 2027-м, 10 миллионов - с 2028 года.

В части акцизов для продукции с содержанием спирта, алкогольной, винодельческой, табачной, никотинсодержащей и сахаросодержащей продукции предусматривается увеличение ставок на 2026-2027 годы.

Кроме того, увеличивается тариф страховых взносов для IT-компании с выплат, не превышающих предельную базу, - с 7,6% до 15%

В октябре президент назвал главной задачей для российской экономики дальнейшую диверсификацию, а также повышение производительности труда.