Россия видит и учитывает милитаристские заявления, звучащие с Запада. Об этом рассказал в пятницу, 28 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля в эфире Первого канала, "нужно, конечно же, желать мира, но готовиться к войне". Позиция Москвы состоит в том, что необходимо "всегда готовиться к худшему, но надеяться на лучшее".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что практически все члены Евросоюза и НАТО сплотились ради нанесения стратегического поражения России, развязав против нашего государства войну через нацистский режим в Киеве.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник отмечал, что европейская элита сильно заинтересована в продолжении конфликта на Украине, ведь по его завершении лидерам стран Европы "придется отвечать на неприятные вопросы: зачем вы вбрасывали десятки миллиардов евро в заведомо проигрышное предприятие", а после этого им останется лишь "уйти на политический покой".