Настоящий герой: стало известно о подвиге рядового Берга

В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации. Рядовой Александр Парапир во время разведки с использованием FPV-дрона обнаружил перемещение живой силы и колонну тяжёлой техники противника. Определив точные координаты, он передал их нашим артиллеристам. По позициям врага были нанесён сокрушительный удар, неприятель был уничтожен.

Рядовой Алексей Берг участвовал в захвате важной позиции на линии боевого соприкосновения. Находясь под плотным обстрелом и атаками вражеских дронов, он в течение длительного времени держал оборону до прибытия основных сил. Благодаря его грамотным действиям, были созданы условия для дальнейшего продвижения наших штурмовых подразделений.