Ночью 29 ноября над российскими регионами сбили 103 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 103 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватория Азовского моря. Средства ПВО сработали в Крыму, Калмыкии, на Кубани, в Белгородской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курской, Астраханской и Волгоградской областях.

В Таганроге во время атаки БПЛА повреждён многоквартирный дом, разрушена крыша общежития техникума. Один из дронов упал в центре города, эвакуированы жители близлежащих домов. Под Краснодаром загорелся Афипский НПЗ, также повреждено подсобное хозяйство сельхозпредприятия. В Волгограде от украинских беспилотников пострадали два мирных жителя, повреждены склад и жилые дома.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Тамбова, Волгограда и Краснодара.