На линии соприкосновения российские войска расширили плацдарм у Северска и Красного Лимана. Нанесён ракетный удар по базе ВСУ в селе Вильча.

Этот посёлок превращён ВСУ в оборонительный комплекс, он состоит он из целой сети опорных пунктов. Но сформировать новый ударный кулак и атаковать из Вильчи Купянск или Волчанск у противника шансов нет.

К уничтожению позиций ВСУ в Вильче российские войска привлеки новейшие огнемётные системы "Дракон". Главная особенность - бьёт не на три километра, как аналоги, на пятнадцать.

Освобождение Вильчи позволит прорвать фронт на 12 километров, а значит и резко вырастут темпы общего наступления на Харьковщине.