Гимн Российской Федерации прозвучал на турнире Большого шлема по дзюдо, который проходит в Абу-Даби. В пятницу, 28 ноября, на высшую ступень пьедестала почета поднялся Аюб Блиев.

Как сообщает Федерация дзюдо России в своем Telegram-канале, Аюб Блиев принес первое "золото" в копилку российской сборной на этом турнире — а также первое после решения Международной федерации дзюдо отменить запрет российским спортсменам на использование государственного флага и гимна.

Благодаря этому гимн России прозвучал на международном турнире такого уровня впервые за почти четыре года — после начала специальной военной операции российских атлетов лишили права выступать с национальной символикой.

Аюб Блиев, который дал болельщикам возможность услышать гимн России, в финальном поединке турнира в Абу-Даби одолел в категории до 60 килограммов представителя Монголии Ариунболда Энхтайвана. Как рассказал после этой победы российский дзюдоист, "я никогда не был так спокоен и уверен, как сегодня".

Порадовал болельщиков и Мурад Чопанов, принесший российской сборной по дзюдо серебряную медаль в весе до 66 килограммов.

Ранее заслуженный тренер России Михаил Рахлин, сын первого наставника президента России Владимира Путина по дзюдо, подчеркнул, что философия дзюдо, основанная на уважении, этических принципах и спортивной дипломатии, сыграла ключевую роль в том, что именно дзюдоисты первыми вернули себе право выступать под флагом России.