Институт Пастера: Птичий грипп сулит эпидемию страшнее коронавирусной

Вирус птичьего гриппа может стать причиной пандемии намного более серьезной, чем COVID-19. Об этом предупредила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари‑Анн Рамейкс‑Вельти.

Французский специалист подчеркнула, что случаи заражения людей этой разновидностью гриппа пока остаются редкими, однако если возбудитель сможет передаваться от человека к человеку, он приобретет пандемический потенциал.

Опасность птичьего гриппа подтипа H5 состоит в том, что у людей нет к нему антител, в отличие от сезонных разновидностей H1 и H3. Из-за этого вирус птичьего гриппа потенциально способен приводить к летальным исходам не только в особо уязвимых категориях — например, обладателей хронических заболеваний. Под угрозой находятся и здоровые люди.

Тем не менее, мир готов к угрозе такой пандемии лучше, чем к COVID-19 в свое время, заверила Рамейкс-Вельти: "У нас есть конкретные профилактические меры. У нас есть готовые варианты вакцин, и мы знаем, как быстро их изготовить" (цитаты по РИА Новости).

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что ведут мониторинг информации о первом в истории США случае заражения человека птичьим гриппом штамма H5N5, в результате которого пациент скончался. Ведомство заверило, что в России есть все необходимое для своевременной диагностики этой инфекции.

До того генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркивал, что очередная пандемия какого-либо опасного заболевания может разразиться в мире уже "завтра". Он отмечал, что "она может произойти через 20 лет или больше, или она может произойти завтра".