Стало известно, сколько Буланова заработает за новогодний корпоратив: "Сама обалдела от этого"

Татьяна Буланова переживает вторую волну популярности. При чем сначала в Сети завирусились песни исполнительницы, а позже внимание народа привлекли артисты из подтанцовки Булановой.

Правда, под конец года артистка со скандалом рассталась с танцорами. Но на востребованность Булановой это не повлияло. В Новый год Татьяну многие хотят видеть на своем празднике, даже несмотря на то, что певица в два раза повысила стоимость выступления.

"У Тани Булановой, на мой взгляд, „стихийная история“. Она попала в волну и сама, как мне кажется, обалдела от этого. Это непросто — вновь проснуться знаменитой спустя 20–25 лет успешной карьеры. Эта история больше с юмором. Думаю, Булановой она самой не совсем приятна. Но я надеюсь, что Татьяна воспользовалась этой волной популярности", — рассказала продюсер Татьян Тур в беседе с URA.RU.

По словам эксперта, в прошлом году Буланову можно было пригласить на новогодний корпоратив за 2 миллиона рублей. Сейчас артистка смело может брать минимум 4 миллиона рублей. "Я ей от души этого желаю", — отметила Тур.

Также продюсер рассказала, что самыми высокооплачиваемыми артистами в декабре будут Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова и группа "Руки вверх". За их выступления платят до 20 миллионов рублей. Слухи о том, что Надежду Кадышеву зовут выступить под бой курантов за 25 миллионов рублей, Тур комментировать не стала.