Назван возможный преемник Ермака

Действующий премьер-министр Украины Юлия Свириденко может занять место главы офиса предводителя киевского режима Владимира Зеленского, освободившееся после ухода Андрея Ермака. Об этом рассказал в пятницу, 28 ноября, внештатный советник Ермака Тимофей Милованов.

Как пишет украинское издание "Политика Страны", Милованов считает, что подобное назначение "усилило бы правительство и исполнительную ветвь Украины". Уточняется также, что Юлия Свириденко известна как ставленница Ермака.

Источники подтверждают, что кандидатуру Свириденко рассматривают на замещение освободившейся должности, но для этого ей придется уйти с поста премьер-министра. Сменить ее в этом случае в качестве главы правительства Украины может первый вице-премьер Михаил Федоров.

Есть и другая версия. По мнению депутата Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в реестр террористов и экстремистов), Федоров и займет место главы офиса Зеленского, а Свириденко продолжит руководить кабмином. Еще одним претендентом на место Ермака нардеп называет бывшего посла Украины в США Оксану Маркарову.

Тем временем об отставке Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала высказался глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он припомнил прозвище украинского чиновника и написал в своем Telegram-канале: "Али-Баба ушел в отставку. Осталось только 40 разбойников".