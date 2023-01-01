Экс-министру Абызову разрешили вернуться на госслужбу после отсидки за хищение миллиардов

Второй кассационный суд общей юрисдикции изменил приговор бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову. Об этом рассказали в пресс-службе суда в пятницу, 28 ноября.

В декабре 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил чиновника к 12 годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 80 миллионов рублей. Апелляционные жалобы были отклонены, в октябре 2024 года Мосгорсуд утвердил приговор. Суд счел доказанным, что Абызов с пособниками через свои структуры получил от незаконной продажи акций преступный доход в размере 32,5 миллиарда рублей. Ему также вменяли коммерческий подкуп и отмывание денег.

Наряду со сроком и штрафом суд установил для Абызова запрет занимать должности в государственных учреждениях. Однако по итогам рассмотрения кассационной жалобы было решено исключить из приговора это указание. В остальном приговор первой инстанции остался неизменным, сообщает ТАСС.

Ранее возглавивший Курскую область Александр Хинштейн пожаловался на то, что "уровень коррупции достиг высшей должностной планки". Губернатор заявил, что люди, единожды уже пойманные за руку при совершении коррупционных преступлений, не должны работать во власти, и пообещал заняться чисткой чиновничьих рядов.