Путин ответил желающим "подзакрыть" некоторые темы в науке

Отдельные государства пытаются "подзакрыть" сотрудничество в научной сфере, однако это бессмысленно и безрезультатно. Такое мнение высказал в пятницу, 28 ноября, российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул глава государства, общаясь с участниками V Конгресса молодых ученых, "есть специальные исследования, есть сугубо прикладные, связанные с оборонными отраслями", причем "все государства в мире так или иначе стараются подзакрыть эти темы".

Однако "мы знаем с вами, что, несмотря на все усилия государств по этим направлениям, все все равно становится достоянием всего человечества".

Российские власти продолжат содействовать развитию науки и поддерживать ученых — в частности, по линии государства будет продолжено софинансирование работы ведущих специалистов в рамках грантов по целому ряду направлений, пообещал Владимир Путин.

Также власти России думают, как помочь самым талантливым исследователям, которые только начинают свой путь в науку, и выстроить работу с ними, цитирует президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отмечал, что ограничения в мировой науке сегодня вводят люди "неакадемического ума", а пытаться запретить общение ученых нелепо. Россия, подчеркнул президент, всегда открыта к партнерству в науке для всех желающих ученых.