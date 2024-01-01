Коррупционная власть вокруг "просроченного киевского клоуна" посыпалась. Так прокомментировал в пятницу, 28 ноября, происходящее на Украине зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик высказался в своем MAX-канале об отставке главы офиса предводителя киевского режима Владимира Зеленского — Андрей Ермак, по официальной версии, сам написал заявление об уходе.

Комментируя эту отставку на фоне громкого коррупционного скандала и обысков у Ермака, Дмитрий Медведев предупредил, что на Украине "крах системы неизбежен".

Что касается Зеленского, "даже если он еще посидит в своем офисе, сморкаясь во все стороны кокаином из носа, ему не быть лицом, которое подпишет мирный договор", поскольку "паяц нелегитимен".

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что Россия хочет договориться с Украиной, но сейчас это "невозможно практически, невозможно юридически", ведь украинские власти совершили стратегическую ошибку, отказавшись выбрать легитимного президента. Подписывать мирное соглашение с киевским режимом бессмысленно, указал Путин.

С этим согласны и на Украине. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук напомнил, что Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины еще в мае 2024 года — "его срок истек, и он никто даже с юридической точки зрения". Дмитрук отметил, что "именно на юридические нюансы всегда делает акцент Владимир Путин".