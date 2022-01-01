Кабмин предложил продлить параллельный импорт еще на год

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, предусматривающий пролонгацию действия механизма параллельного импорта до конца 2026 года.

Как отмечается в соответствующем документе, такая мера обеспечит "насыщение российского рынка необходимыми социально значимыми товарами".

В случае принятия указанных поправок, опубликованных на официальном сайте Госдумы, они вступят в силу 1 января 2026 года и продлят механизм, функционирующий в России с мая 2022 года. Параллельный импорт подразумевает ввоз на российский рынок товаров без согласия правообладателя.

Ранее эксперты Международного валютного фонда назвали параллельный импорт, обеспечивший российским потребителям доступ к подсанкционным товарам, среди адаптационных механизмов в экономике России — они позволяют нашей стране справляться с мощным давлением внешних рестрикций.

При этом механизм параллельного импорта отличается адаптивностью — его донастраивают, исходя из реальных потребностей российского рынка и потребителей. В частности, в апреле из перечня товаров, разрешенных к ввозу в рамках такой схемы, убрали ноутбуки HP и Fujitsu и нелечебную косметику. Власти России поясняли, что потребности в таких товарах удовлетворены в достаточной мере.