Президент России Владимир Путин примет в начале следующей недели спецпосланника американского лидера Стивена Уиткоффа, которого ожидают в нашей стране. Об этом рассказал в пятницу, 28 ноября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Называть конкретный день пресс-секретарь президента не стал, пообещав своевременно проинформировать о точной дате.

В ожидании продолжения российско-американского диалога по урегулированию конфликта на Украине Дмитрий Песков также дал оценку отставке главы офиса предводителя киевского режима Андрея Ермака. Как подчеркнул представитель Кремля, "в Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе, который спровоцирован коррупционными скандалами".

Российский политик назвал фактом то, что "коррупция вся эта была и есть вокруг денег, которые давали на войну американцы и европейцы". Пока едва ли кто-то сумеет ответить на вопрос о конечном результате, поскольку "последствия могут быть самыми разными" (цитаты по РИА Новости).

Ранее в Кремле уже отмечали, что Москва ожидает подробных контактов посланника президента США с Владимиром Путиным — идет "серьезный процесс по выходу на мирное урегулирование ситуации" на Украине. Что касается критики в адрес Уиткоффа после появления в СМИ якобы утечки с переговоров по Украине, Песков назвал это попыткой сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

Российские власти также подчеркивали, что сейчас "главное — это миротворческая миссия Трампа и усилия его соратников, которые сейчас предпринимаются, и мы готовимся именно к этим контактам". Нельзя принимать во внимание позицию Европы, поскольку речь идет о российско-американских переговорах.