Продюсер испугался за судьбу 18-летней дочери Даны Борисовой: "На что ж ты ее толкаешь?"

Судьба дочери Даны Борисовой беспокоит продюсера Леонида Дзюника. Музыкальный деятель заметил, что девочка старается все повторять за мамой, но та подает ребенку плохой пример.

Дзюник уверен, что Полина решилась на пластические операции только потому что Дана не раз делал их. Да и другие манипуляции с телом в 18 лет девушка проводит, потому что не было рядом человека, который бы объяснил ей последствия.

Продюсер считает, что все это может плохо закончиться. Леонид опасается за дальнейшую судьбу Полины. "Я не удивлюсь, если скоро начнутся какие-нибудь таблеточки, как это было у Даны. <…> То есть она будет повторять мамину судьбу. Я считаю, такая публичная жизнь девочке на пользу не пошла", — отметил Дзюник в беседе с "АиФ".

По словам продюсера проблема в том, что Дана ведет себя с дочерью как подружка, хотя ей следовало бы проявить жесткость. "Пока эта девочка жила с папой, она была нормальным ребенком, воспитанным. А начала жить с мамой, общаться близко, все. Девочку понесло", — объяснил музыкальный деятель.

Дзюник обратился к Борисовой и призвал ее одуматься и пока еще не поздно заняться воспитанием дочери. "Но ты должна понимать, что у тебя дочь растет, что у нее впереди вся жизнь, на что ж ты ее толкаешь?!" — заявил продюсер.