Путин подписал закон о бюджете на три года

Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, передает РИА Новости.

Ранее соответствующий документ приняла Госдума и одобрил Совет Федерации.

Ключевые приоритеты трехлетнего бюджета - выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, поддержка семей участников СВО, а также достижение национальных целей развития и улучшение демографии.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что в бюджете в полном объеме заложены средства на индексацию социальных выплат. В приоритете - поддержка участников специальной военной операции и их семей - на это предусмотрено 13 миллиардов рублей.

Кроме того, президент утвердил МРОТ на 2026 год в размере 27093 рублей.