28 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Киеве происходят события, которые свидетельствуют о глубочайшем политическом кризисе.

Еще про отставку Андрея Ермака, который занимал место главы офиса предводителя киевского режима Владимира Зеленского, Песков заявил, что:

— Вряд ли кто-то может ответить на вопрос, к чему они приведут, последствия могут быть самыми разными;

— Коррупция в Киеве была и есть вокруг денег, которые давали на войну европейцы и американцы;

— Теперь на фоне скандала на Украине в США и Европе думают, что будет дальше с киевским режимом.

В этот же день ранее Зеленский сообщил об отставке Ермака. Предположительно, из-за крупного коррупционного скандала, в котором он якобы фигурирует под прозвищем Али-Бабая.