Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак намерен отправиться на передовую. Об этом написала газета The New York Post 29 ноября.

Когда и как он намерен отправиться на передовую, Ермак не уточнил.

"Меня возмущает грязь, которую на меня выливают, и еще больше меня возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", — добавил бывший глава офиса Зеленского.

На Украине в настоящее время продолжается крупный коррупционный скандал.

Вчера глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. Предположительно, из-за крупного коррупционного скандала, в котором он якобы фигурирует под прозвищем Али-Бабая.