Ермак хочет поехать на передовую, пишет The New York Post

Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак намерен отправиться на передовую. Об этом написала газета The New York Post 29 ноября.

Когда и как он намерен отправиться на передовую, Ермак не уточнил.

"Меня возмущает грязь, которую на меня выливают, и еще больше меня возмущает отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", — добавил бывший глава офиса Зеленского.

На Украине в настоящее время продолжается крупный коррупционный скандал.

Вчера глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил об отставке Ермака. Предположительно, из-за крупного коррупционного скандала, в котором он якобы фигурирует под прозвищем Али-Бабая.