Турция выясняет, что стало причиной взрывов двух танкеров у побережья страны в Чёрном море. По данным властей, инцидент произошёл из-за внешнего воздействия. Корабли могли столкнутся с минами, рассматривается и версия удара дронов.

Суда шли пустыми в Новороссийск, оба - под иностранными флагами. После взрывов в машинных отделениях начались пожары. К горящим кораблям оперативно прибыли спасатели, экипажи эвакуировали. В общей сложности, спасено полсотни человек.

После начала спецоперации к берегам Турции регулярно приносит украинские боеприпасы. Рыбаки находили двигатели от ракет, мины и безэкипажные катера. Всё это – последствия минировали Украиной подходов к своим портам на Чёрном море.