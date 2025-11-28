Орбана в Москве накормили салом в луковой шелухе и пельменями

Виктор Орбан после переговоров в Кремле с Владимиром Путиным поужинал в одном из ресторанов в центре Москвы. Венгерский премьер заказал блины с икрой, пельмени "Сибирские" и сало в луковой шелухе, сообщает РИА Новости.

Орбан и Путин встречались вечером 28 ноября. Переговоры премьер-министра Венгрии и российского президента продолжались без малого четыре часа.

Пресс-подхода по итогам беседы не было, но известно, что политики обсуждали ситуацию на Украине, двусторонние отношения и энергоснабжение Венгрии. Уже ночью Орбан в соцсетях написал, что его встреча с Путиным была успешной.