Агент Киева хотел взорвать газопровод в Подмосковье

В Подмосковье задержали агента Киева, готовившего теракт на газопроводе. По сообщению ФСБ, злоумышленника схватили ночью 29 ноября в Серпуховском районе. Он пытался установить самодельное взрывное устройство.

Задержанный - гражданин России 1969 года рождения. В прошлом году его завербовали в центре временного содержания иностранцев на Украине. Кураторы заслали агента в Россию под видом депортации.

После этого подозреваемый купил машину и электрический бур. По плану он должен был сделать отверстие в грунте над газопроводом и установить там СВУ, замаскированное под монтажный материал. Сотрудники ФСБ взяли агента с поличным, сообщает ТАСС.