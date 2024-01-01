На улицы Тбилиси снова вышла прозападная оппозиция

Протесты прозападной оппозиции снова проходят в Тбилиси. Несколько тысяч человек собрались в центре грузинской столицы отметить годовщину противостояния с властями. В толпе у здания парламента - флаги, Грузии, ЕС и Украины, звучат антироссийские лозунги.

В ноябре 2024 года премьер Кобахидзе объявил о приостановке переговоров по вступлению страны в Евросоюз. После чего акции протеста стали регулярными и неоднократно приводили к столкновениям, беспорядкам и задержаниям.

По данным властей, за выступлениями оппозиции стоят европейские спецслужбы, которые стремятся расшатать ситуацию в стране и добиться смены законного правительства.