Газовому хозяйству Москвы исполнилось 160 лет

Газовому хозяйству столицы исполнилось 160 лет. Коллектив и ветеранов "Мосгаза" сегодня поздравил Сергей Собянин.

На своей странице в соцсети мэр написал, что предприятие служит надёжной опорой энергетического комплекса города, признанного одним из самых экологически чистых в мире.

В "Мосгазе" работают шесть тысяч специалистов. Они по праву гордятся своими замечательными трудовыми династиями и командами инженеров, чьи разработки делают газовое хозяйство столицы ещё более эффективным.

Компания успешно наращивает собственные производственные и строительные мощности, укрепляет технологический потенциал и внедряет современные цифровые решения. Столичные специалисты активно участвуют в восстановлении инфраструктуры Донецка и Луганска.