Яркое событие в культурной жизни столицы. В Москве прошёл гала-концерт фестиваля "Будущее джаза". Проект народного артиста России Игоря Бутмана собрал на сцене зала имени Чайковского самых талантливых и перспективных молодых исполнителей, прежде никогда не выступавших вместе.

Музыканты представили собственные проекты и авторские аранжировки известных произведений, а также сыграли вместе с маэстро и его знаменитым Московским джазовым оркестром. За прошедшие годы фестиваль открыл имена многих талантливых исполнителей и помог им добиться успеха и признания как в стране, так и в мире.