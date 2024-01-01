В Крыму увеличивают производство радужной форели. В этом году вырастили свыше шестисот тонн экологически чистой рыбы, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Разведением этого вида лососевых на полуострове занимаются восемь предприятий, в одном из них используют уникальную технологию доращивания молоди в морской воде.

В садках созданы практически идеальные условия для доращивания форели. Специальная сетка надёжно защищает от птиц. Корм два раза в день и это помимо мальков, которые плавают в самом Чёрном море, вода естественным образом постоянно обновляется и насыщается кислородом. Мясо у рыбы будет немного плотнее, а запаха тины, как у пресноводной не будет совсем.

В морскую воду форель переселяют из пресных водоёмов в возрасте полутора лет. Рыба неприхотливая, легко переносит солёность. Главное, чтобы температура воды была освежающей – не выше 18 градусов, иначе аппетит пропадет.

Радужную форель завезли в Европу из Северной Америки в конце прошлого века. Основным экспортёром в Россию была Норвегия. Введение санкций позволило отечественным производителям нарастить объёмы и занять освободившуюся нишу. Сейчас наши хозяйства освоили полный цикл производства.

Молодь сначала выращивают в искусственных бассейнах. Их наполняют водой из артезианских скважин, она чистая и всегда прохладная. Обязательно используются аэраторы для насыщения кислородом. Раз в десять дней – очистка. Переселение в море только через полтора года.

Технология доращивания форели в морской воде на полуострове используется уже третий год. Есть региональная поддержка на закупку икры и малька. В море можно доращивать не только форель. Технология подходит для осетров и главного черноморского деликатеса – калкана.