Собянин поделился планами по благоустройству московских улиц

В следующем году в Москве будут благоустроенны около 570 улиц. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, также запланировано благоустройство трамвайного пути около входа на ВДНХ. Ещё предстоят большие работы на территориях рядом с транспортными объектами.

В 2026 году в столице планируют посадить около десяти тысяч деревьев. А до конца этого года вылетные магистрали, улицы, набережные, социальные объекты и парковые территории также украсят несколько тысяч крупных деревьев.