Солнце проснулось после перерыва и выбросило сгустки плазмы

На Солнце зарегистрированы первые сильные вспышки нового всплеска активности. С 16 ноября светило отдыхало, но сейчас вновь напомнило о себе, сообщили в лаборатории солнечной астрономии.

Астрономы увидели три вспышки высшего класса. Пока всплеск активности развивается по более мягкому сценарию, чем то, что происходило три недели назад. Активность продлится ещё два-три дня, на Земле могут начаться магнитные бури.

Обычно вспышки на Солнце приводят к выбросу плазмы. На Земле в такие дни наблюдаются перебои с радиосвязью, телевещанием и полярные сияния в регионах, где обычно их не бывает.

Врачи рекомендуют метеозависимым людям соблюдать режим и принимать необходимые лекарства.