Собянин рассказал о строительстве мостов в Москве

В этом году в Москве открыли три автодорожных моста. Как рассказал мэр Сергей Собянин, два из них служат продлением Мосфильмовской улицы, оттуда открывается живописный вид на ландшафтный заказник и прилегающую территорию. Третий мост - Академика Королёва - связал Шелепихинскую набережную с Филёвской поймой и Национальным космическим центром.

Кроме того, отреставрировали объект культурного наследия - Ростокинский акведук. В настоящее время в столице реализуют ещё три проекта. Уникальное подвесное сооружение в виде паруса появится в районе Новозаводской улицы. А два новых пешеходных моста через Москву-реку свяжут Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, а также Мнёвниковскую пойму с парком "Фили".