На юго-западе Москвы строят три православных храма

В департаменте градостроительной политики Москвы сегодня прошло совещание по возведению православных церквей на юго-западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Сейчас в ЮЗАО строят три храма. Один из них в Северном Бутове назвали в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского. Комплекс включает большую пятикупольную церковь вместимостью до тысячи прихожан, а также образовательный центр с воскресной школой и православной гимназией, спорткомплекс, концертный зал и музей с панорамой Куликовской битвы. Ещё два храма возводят в Беляеве и Черёмушках.