В Москве подвели итоги детской премии “Новая философия воспитания”

Итоги четвёртой Всероссийской детской премии "Новая философия воспитания" сегодня подводят в Москве в рамках одноимённого форума. Это ежегодное событие, главная цель которого - отметить заслуги педагогов и наставников, реализующих новые форматы и подходы к обучению.

Ключевая особенность премии - претендентов номинируют их ученики. На всех этапах конкурсной программы участников оценивает не только профильная комиссия, но и детский экспертный совет, который состоит из активных школьников со всей России.