Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в ночь на четверг, 4 декабря, 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 21 дрон сбит над территорией Республики Крым, 16 – над Ростовской областью, 14 – над территорией Ставропольского края.

Еще семь БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, четыре – над Брянской областью, три – над Воронежской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Московским регионом, Краснодарским краем, Липецкой и Нижегородской областями, акваторией Черного моря.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ усиливают "дронный террор" против гражданского населения нашей страны. При этом нацистские формирования Киева расширяют спектр беспилотных приспособлений, которые применяют для покушения на мирных граждан и нанесения экономического ущерба.

Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что ПВО делает все, чтобы защитить столицу от террористических актов с участием беспилотников. Он высказал огромные слова благодарности и подчеркнул, что Москва оказывает всемерное содействие Вооруженным силам, чтобы город был в безопасности.