Собянин рассказал о популярности рыбных рынков у москвичей

Исполнилось два года проекту "Москва - на волне". О популярности рыбных рынков рассказал на своих страницах в соцсетях Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что первый рыбный рынок появился в Косино-Ухтомском, туда приезжали за рыбопродуктами со всей Москвы. Через год появилось ещё одно рыбное место - в Митине.

На рыбных рынках представлены рыба и морепродукты из всех главных рыбных регионов страны. Вся продукция проходит тщательный контроль. Для членов семей участников спецоперации и пенсионеров есть дневные скидки.