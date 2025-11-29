Стало известно, кому повысят пенсии с 1 декабря

С 1 декабря в России повысятся пенсии у лиц старше 80 лет. Об этом РИА Новости сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ещё повышение коснётся тех, кто уволился с работы или кому установили первую группу инвалидности, пояснил парламентарий.

У таких пенсионеров фиксированная выплата к страховой части пенсии вырастет до 17 815 рублей.

Неделю назад стало известно, что думская фракция "Справедливая Россия - За правду" внесёт на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о выплате к Новому году 13-й пенсии. Депутаты считают, что в условиях низких пенсий и высокой инфляции необходимо обеспечить пожилым людям дополнительные выплаты к празднику.