Роспотребнадзор опроверг фейки о грядущей пандемии птичьего гриппа

На сегодня нет оснований для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

Тем не менее ведомство сохраняет высокий уровень готовности и продолжает ежедневный оперативный мониторинг эпидемиологических рисков. Контроль ведётся, в том числе на границе.

Специалисты следят за вирусами птичьего гриппа и дают научную оценку ситуации. В арсенале Роспотребнадзора имеются все необходимые для выявления птичьего гриппа тест-системы.

Накануне директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари‑Анн Рамейкс‑Вельти предупредила, что вирус птичьего гриппа может стать причиной пандемии намного более серьёзной, чем COVID-19.

Объявлено и об опасности птичьего гриппа подтипа H5: у людей нет к нему антител. Из-за этого вирус может приводить к смертям в особо уязвимых категориях - например, у лиц с хроническими заболеваниями.