Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. Об этом президент США написал в своей соцсети Truth Social.

"Все авиакомпании, пилоты, торговцы наркотиками и людьми, пожалуйста, считайте воздушное пространство над и вокруг Венесуэлы полностью закрытым", - написал глава Белого дома.

Ранее Трамп обвинял власти Венесуэлы в контрабанде наркотиков в США. После этого Вашингтон разместил в Карибском море ударную группу кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford, атомную подводную лодку и более 16 тысяч военных.

Некоторое время назад американские СМИ начали готовить мировую общественность к тому, что США в скором будущем нанесут удары по территории Венесуэлы. На этой неделе Трамп заявил, что Вашингтон проведёт и сухопутную операцию.

Эксперты полагают, что закрытие воздушного пространства над Венесуэлой может стать прологом масштабной военной операции Пентагона в этой стране.