Удар ВСУ по Новороссийску разозлил Казахстан

Украина атакой на Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) угрожает энергетической безопасности мира. Такое заявление сделано в Министерстве энергетики Казахстана после ночной атаки ВСУ по Новороссийску.

"Трубопроводная система КТК - это международный энергетический проект, и любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан", - заявили в министерстве. Действия ВСУ в отношении гражданского объекта там назвали недопустимыми.

В Казахстане также заявили, что экстренно активизировали поиски новых маршрутов перевалки нефти, сообщает ТАСС.

В ночь на 29 ноября Украина атаковала морскими дронами один из причалов Каспийского трубопроводного консорциума. Из-за полученных повреждений пришлось прекратить отгрузку казахстанской нефти на танкеры, а суда были отведены из порта Новороссийска в море в целях безопасности.