В ночь на 30 ноября средства ПВО России сбили 33 беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 33 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись четыре региона и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали на Кубани, в Ростовской, Белгородской и Курской областях.

В Гуково Ростовской области повреждена котельная. Также произошло возгорание на одном из промпредприятий в Новошахтинске, пожар оперативно потушен. В Славянске-на-Кубани получили повреждения многоквартирный дом и Славянский НПЗ.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Краснодара, Саратова и Геленджика.