Российская армия стремительно продвигается в зоне спецоперации. Наши бойцы заблокировали крупную группировку неонацистов в лесном массиве к востоку от Волчанска. Это подразделение противника должно было помочь основным силам ВСУ выйти из города. Теперь они также в окружении, под прицелом российской артиллерии.

Минувшим вечером российские подразделения вышли на окраины Краматорска. Наш авангард стоит уже менее чем в 15-ти километрах от крупнейшего укрепрайона ВСУ. Дистанция вполне достаточная, чтобы начать ликвидацию первых оборонительных сооружений бандеровцев.

На севере ДНР российские войска атаковали противника в селе Святопокровское. Пробив этот рубеж, военные лишили противника последней возможности удержать город Северск.

В Запорожской области российские войска сомкнули в клещах Степногорск. Сегодня он важен не только тактически, а ещё и тем, что в городе оказались заблокированы элитные отряды ГУР Украины. В том, что большая часть головорезов останется в Степногорске навсегда, можно не сомневаться.